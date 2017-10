Angola: La collecte des recettes atteint plus de deux trillions de kwanzas

En ce qui concerne la mise en œuvre et l'exécution du Projet Exécutif pour la réforme fiscale (PERT), de 2010 à 2015, Ngouabi Salvador a indiqué que le lancement de ce programme a eu un impact extraordinaire dans de multiples dimensions, dont certains sont moins visibles pour les contribuables et la société civile.

Cependant, par rapport à la même période de 2016 (septembre), les revenus pétroliers ont diminué de 43% et les revenus non pétroliers de 17%.

À l'occasion, le conférencier a également dit que les recettes perçues en septembre de cette année a été de 123 milliards 589 millions 944 mille et 615 kwanzas, dont 36 milliards 344 millions 184 mille et 384 kwanzas (29.4%) des revenus pétroliers et 87 milliards 245 millions 760 mille et 231 kwanzas (70,6%) de revenus non pétroliers.

Par rapport à la même période de l'année précédente, il y a eu une augmentation de 41,4%, et que la recette pétrolière a augmenté d'environ 115%, alors que la production non pétrolière a enregistré une baisse de 0,54%, respectivement, selon l'un des techniciens du Ministère des Finances, Ngouabi Mariano Salvador.

