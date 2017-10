Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'immeuble « Empire » prend feu

Les vétustes véhicules anti-incendie arrivent souvent sur les lieux du drame avec des citernes vides, mais c'est là le moindre des soucis pour le gouverneur André Kimbuta Yango et les autres membres de l'exécutif provincial.

A Kinshasa, l'immeuble commercial dénommé « Empire », situé au croisement des avenues Libération [Ex-24 novembre] et Mont des Arts, à Gombe, a pris feu hier vendredi 13 octobre dans la mi-journée à 11h30', rapporte Radio Okapi.

Selon un témoin, l'incendie s'est déclaré au premier niveau de l'immeuble. Et dans les minutes qui ont suivi, le feu a atteint les deux autres niveaux.

Un témoin venu y faire des achats a ainsi relaté les faits : « J'étais dehors et j'ai remarqué de la fumée surgir de l'une des fenêtres du premier niveau. J'ai averti les gardes présents, il y avait aussi leurs patrons. J'ai dit à l'un des gardes : regarde, il y a de la fumée à la fenêtre. Ce dernier m'a répondu : si tu vois de la fumée, ça devrait être des câbles de la SNEL en dehors de l'immeuble. Il y a souvent de la fumée sous l'effet de la chaleur ».

Ce témoin ajoute que c'est au moment où il chargeait ses biens dans le véhicule qu'il a observé que l'immeuble prenait feu. Malgré le refus des agents de croire à ce qu'il disait, il a dû insister pour les alerter sur le début de l'incendie.

Il déclare : « J'ai insisté, mais le patron s'est énervé, me traitant d'un emmerdeur. Il m'a même prié de m'éloigner de là et d'attendre ma tante à côté. Juste au moment où je me déplaçais, il y a eu une flamme qui a brisé les vitres ».

C'est après ce dégât que le véhicule anti-incendie est arrivé. Et ce témoin affirme : « Mais ce véhicule avait des déficits, la tuyauterie suintait de partout. Il a fallu l'arrivée des véhicules de la MONUSCO pour voir les premières tentatives à maîtriser le feu se mettre à l'œuvre. En plus, les engins et les matériels de construction de l'immeuble Empire sont aussi arrivés, et ont tenté de maîtriser le feu ». Les préposés et autres agents sur place n'ont eu que le temps de faire sortir quelques meubles au rez-de-chaussée.

L'incendie non maîtrisé pendant cinq heures !

Jusqu'à 15h30', le feu n'était pas encore maîtrisé, malgré la présence des véhicules anti-incendie de l'Hôtel de ville, de la MONUSCO et des engins de l'entreprise de Congo futur.

Les observateurs ont aussi affirmé que des actes de pillage ont été posés par certains jeunes qui ont dévalisé beaucoup de biens dans cet immeuble.

Voilà un gros bijou qui vient d'être consumé par les flammes. Pourtant, ce bâtiment figure parmi les immeubles dits « intelligents ». Ce qui suppose que dès les premières menaces, le système automatique d'alerte aurait dû fonctionner en faisant couler de l'eau à travers les murs ; question de limiter les dégâts. En outre, cet immeuble est supposé posséder ses propres extincteurs manipulables par les occupants.

Aussi faut-il se demander comment, dans une si grande ville où des immeubles modernes poussent ci et là comme des champignons, l'Hôtel de ville de Kinshasa ne possède pas de véhicules appropriés pour parer à toute éventualité ? Il faudrait reconnaître que le charroi automobile du service anti-incendie est devenu vétuste. Les citernes de ces véhicules arrivent souvent sur les lieux des drames sans eau. Mais cela constitue le cadet des soucis pour le gouverneur André Kimbuta Yango et les autres membres de l'exécutif provincial.

Qu'on se le dise, le mandat de la MONUSCO qui est la stabilisation de la paix n'est pas celui de sapeur-pompier pour des immeubles qui prennent feu dans la ville. C'est là un devoir du gouvernement congolais qui revendique sa souveraineté à tout bout de champ.

On ne peut donc pas comprendre que dans une ville comme Kinshasa, capitale d'un immense pays, l'incendie d'un immeuble qui s'est déclaré en pleine centre-ville aux environs de 11h00', ne puisse pas être maîtrisé jusqu'au-delà de 16h00'. C'est là une preuve de l'inconscience qui caractérise ceux qui nous dirigent.