Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs - L'arme par laquelle la Céni reporte infiniment les élections

La Céni a trouvé, dans l'extension des opérations d'enrôlement des électeurs, un bel alibi pour prolonger le plus possible le cycle électoral.

Jusqu'où ira-t-elle ? Le plus évident est que la Céni ne cessera jamais d'innover, tant que l'autorité morale de la MP n'aura pas trouvé son compte dans les prochains scrutins.

Dans l'organisation des élections, l'enrôlement des électeurs est un alibi dont se sert désormais la Céni (Commission électorale nationale indépendante) pour justifier un report infinitésimal des scrutins. Après avoir eu du mal à boucler ces opérations sur l'ensemble du territoire, la Céni vient de se lancer à l'assaut du Grand Kasaï où les défis sécuritaires lui imposent de procéder avec tact aux opérations d'enrôlement. Selon ses prévisions, elle devrait avoir besoin d'environ quatre mois pour parfaire tout le travail.

Une fois les opérations d'enrôlement bouclées, la Céni exige en supplément un délai compressible de 504 jours pour programmer enfin les scrutins. Entre-temps, elle prévoit aussi de ne pas mettre en marge des élections les Congolais de la diaspora. Si bien que le délai de 504 jours proposés par la Céni ne peut normalement courir que dès que la Céni aura aussi achevé les opérations d'enrôlement sur la cinquantaine de représentations diplomatiques à travers le monde. Un autre défi logistique qui pourrait étendre les opérations d'enrôlement autour d'avril ou mai 2018. Surtout avec l'annonce de renouvellement des passeports.

Tout compte fait, on ne peut pas envisager la tenue des élections avant 2020.

Décidément, la Céni est douée. Elle arrive à servir sur un plateau d'or ce que la Majorité présidentielle a toujours rêvé, c'est-à-dire un glissement sans fin. Et pour y arriver, la Céni a trouvé son arme fatale : l'enrôlement des électeurs. Sans doute, lorsqu'elle aura achevé toutes ces opérations, la Céni va encore brandir la nouvelle exigence d'enrôler les nouveaux majeurs qui ont atteint l'âge de la maturité entre 2019 et 2020.

On est donc parti pour un glissement qui ne dit plus son nom. La Céni a réussi un exploit que feu l'abbé Malumalu n'a pas su réaliser. La Céni a fait exploser tous les schémas de la tenue d'élections le plus tôt que possible. Par la magie de Corneille Nangaa, président de la Céni, on court derrière un scrutin qui ne sera jamais effectif. C'est la poursuite du vent. Ainsi, chaque fois qu'on s'approchera des scrutins, la Céni va toujours brandir l'impératif d'enrôlement comme une exigence incontournable. Elle trouvera donc à chacune de ses occasions un bel alibi pour aller de report en report. Sacré Nangaa !

Un successeur défaillant

De sa tombe, l'abbé Malumalu doit certainement se mordre le doigt, lui qui avait réussi en 2006 d'organiser les élections en partant de rien. L'un de ses successeurs, Corneille Nangaa qui se réclame ironiquement de son école n'a pas su faire mieux. En 2011, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda est parvenu tant bien que mal à organiser les élections à moins d'une année. Les scrutins ne sont pas conclus en rose, mais le peuple congolais a eu néanmoins l'occasion de voter. Avec Nangaa, c'est le monde à l'envers. Tout est élastique. Il n'y a à ce jour aucune perspective d'avoir une idée exacte des élections. C'est un saut dans le vide.

Le président de la Céni, qui fait semblant de se cacher derrière l'indépendance de son institution, joue à tout point de vue le jeu de la MP. C'est la branche technique du glissement. Il est là pour exécuter à la lettre les stratégies politiques concoctées en haut lieu de la MP.

Dans ce jeu macabre de prolonger indéfiniment les élections, la Céni a trouvé son arme fatale. Elle crée artificiellement des retards dans les opérations d'enrôlement pour repousser le plus loin possible les scrutins. Il est évident qu'en 2019, l'échéance que se donne Corneille Nangaa, la Céni reviendra avec une autre exigence, notamment l'enrôlement de nouveaux majeurs. Elle va par conséquent demander un autre report ; le temps d'actualiser le fichier électoral. Avec Nangaa, on est parti pour un périple dans le néant, sans assurance réelle sur la tenue d'élections. Pendant ce temps, toutes les institutions issues des scrutins de novembre 2011 se seront tapé un mandat gratuit par la magie de la Céni.

Il est temps d'inverser cette tendance pour donner, enfin, l'occasion à la RDC de fonctionner comme un Etat digne de ce nom où tout, jusqu'au renouvellement des animateurs des institutions, est prévu à l'avance à des dates précises et fixes. Mais, comment y parvenir ? Seul l'avenir nous le dira...