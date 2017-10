Angola: Le Fonds routier conclut cinq tronçons réparés

Luanda — Cinq routes ont été conclues par le Fonds routier dans les provinces de Bengo, Benguela, Cuanza Sud, Huambo et Uíge, a fait connaître vendredi, à Luanda, une note de cette institution, affectée au ministère de la Construction et des Travaux Publics.

Selon le document, les travaux consistaient à des travaux de conservation et d'entretien des routes dans ces provinces, y compris le traitement des ravins de deux autres sections, à Huambo et à Uíge.

À Bengo, sur la section Kifangondo / Caxito, sur la route nationale 100, des travaux d'entretien et de conservation ont été effectués sur 38 kilomètres de route. Des travaux d'amélioration de l'asphalte ont également été effectués et les passages hydrauliques ont été nettoyés et des clôtures métalliques ont été placées à certains endroits critiques. Les travaux, qui ont duré quatre mois, impliquant 64 travailleurs.

À Cuanza Sul, le tronçon Gabela / Quibala a bénéficié de travaux de conservation et d'entretien, créant une opportunité d'emploi pour 58 personnes.

À Benguela, des travaux de conservation et d'entretien ont été réalisés dans les sections Catengue / Ganda et Ganda / Tchinjenje, créant ainsi 56 emplois. À Huambo, les sections de Tchinjenje / Caála ont également été soumises à l'intervention. Les travaux ont employé 21 citoyens.

Dans les travaux de conservation, ils sont faits de tonte d'herbe, de nettoyage de berges et d'eaux usées, des travaux qui aident à la durabilité de l'asphalte.

Dans les travaux d'entretien, il est fait le remplacement des panneaux horizontaux et verticaux, de petites réparations dans l'asphalte, entre autres.

A Uige, la section Sanza Pombo / Quimbele et à Huambo, dans la section Caála / Ukuma, ont été faits des travaux de traitement de ravins, considérés comme principal élément de détérioration routes dans une courte période de leur vie. Les travaux ont créé des emplois pour 36 personnes au total.

Le fonds routier est l'organi qui, au niveau de l'administration indirecte de l'Etat, est responsable de l'entretien et de la conservation des routes du réseau principal et, depuis l'adoption de la Loi organique en octobre 2015, et la nomination de son conseil d'administration en février 2016, deux années de réalisations considérables sont écoulées.