Angola: Cabinda - Le gouverneur Laborinho travaille à l'intérieur de la province

Cabinda — Le gouverneur de Cabinda, Eugénio César Laborinho, a poursuivi encore vendredi, la visite de travail à la municipalité de Buco Zau, où il a maintenu des réunions avec les autorités administratives et traditionnelles locales et s?est informé sur le fonctionnement des infrastructures sociales.

Le déplacement du gouverneur Laborinho à Buco Zau fait partie d'un périple à l'intérieur de la province, qui l'a déjà conduit jeudi à Belize, où il a évalué le degré d'exécution des différents projets sociaux.

A Belize, au nord de la province, le gouverneur Eugénio Laborinho a rencontré l'administrateur municipal, André Ndimba Tati, avec les membres du Conseil d'écoute et dialogue social local, où il a reçu des informations sur la réalité de la vie socio-économique et politique dans la circonscription, ainsi que visité diverses infrastructures économiques et sociales.

Toujours dans cette municipalité, le gouvernant s'est déplacé aux communes frontalières de Luali et Minconje, où il a constaté le degré d'exécution de la deuxième phase du Programme de développement de Alto Sundi (PRODAS) et les contraintes résultant de l'arrêt des travaux d'environ 83 kilomètres de route qui relie les localités de Caio, Guembo et Bulo.

Eugénio Laborinho a également visité la future scierie Miconje, le poste frontier de Miconje Velho et la carrière Ndoco où sont extraites des pierres pour la construction du futur port en eau profonde de Caio.

Ce samedi, selon le programme, le gouverneur et sa suite travailleront dans la municipalité de Cacongo.