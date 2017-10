Angola: La réplique de l'image de Fatima traverse certaines rues de Luanda

Il a souligné que sous la devise « Comme le Père Maiato, Notre-Dame de Fatima aujourd'hui et pour toujours», du 14 au 17 de ce mois, seront promues diverses activités, messes quotidiennes (pour les enfants, les jeunes, les adultes, les deux catéchèses, pour les malades, l'acte pénitentiel, les confessions, angelus et la récitation du chapelet).

Lors d'une conférence de presse tenue jeudià la paroisse de Notre-Dame de Fatima (Ex-São Domingo), le porte-parole des Frères mineurs capucins de l'Angola et membre de la commission d'organisation, Firmino Kakulo a indiqué comme parcours l'avenue Revolução de Outubro, la Place de Amor et Heroínas, Hochi Min, la Place de l'Indépendance, avenue Deolinda Rodrigues, rue Senado da Câmara et arrivée dans le site d'accueil de la réplique (paroisse de Fatima).

