La cire d'abeille est en effet un produit naturel très utile dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que pour la fabrication de bougies. Cependant, ici au Sénégal, la majeure partie de la cire brute est malheureusement perdue. Prenant la parole à son tour, Boubacar Cissé, président de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal a souligné l'importance de l'apiculture au Sénégal. Poursuivant son propos, il a assuré que ce centre pourrait contribuer à la création dans les cinq prochaines années plus de 5.000 emplois bien rémunérés.

Prenant la parole, Mme Keiko Egusa a indiqué que ce nouveau centre permettra d'offrir une formation sur les techniques apicoles à environ 500 femmes de la région de Dakar, ciblées par le projet. En effet, selon elle, la demande de cire d'abeille sur le marché international y compris le marché au Japon augmente de plus en plus, particulièrement depuis les deux dernières décennies.

La cérémonie de signature du contrat de financement de ce projet dont le montant est estimé à 68.826 euros, soit environ 45 millions de Francs CFA, a eu lieu hier, vendredi 13 octobre dans les locaux de l'Ambassade du Japon au Sénégal entre la chargée d'affaires de l'Ambassade du Japon au Sénégal, Mme Keiko Egusa et le président de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal, Boubacar Cissé, en présence de la directrice des industries animales au ministère de l'Élevage et des productions animales, Fatou Cheikh Ndione Sané.

