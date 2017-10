Le Kenya, rappelle t-on, a déjà remporté 9 titres en 17 éditions de championnats d'Afrique et reste sur trois victoires de rang. L'équipe a aussi remporté cinq des six derniers titres.

Lors des trois dernières éditions du tournoi, la bande à Fatou Ndiouck et Mariéme Diagne a toujours buté en matchs de classement devant les Lionnes indomptables. Fortes de cette victoire et une qualification historique, les Lionnes indomptables seront à la quête d'un premier sacre continental en affrontant ce samedi en finale, le Kenya.

Le Sénégal ne glanera pas son premier titre africain à la Can qui joue, ce samedi, sa finale. Les Lionnes du volley ont été éliminées en demi finale, par le Cameroun, en trois manches (25-19 ; 25-20 ; 27-25). Le pays organisateur leur ravit du coup l'un des deux tickets qualificatifs pour la Coupe du monde 2018 au Japon. Les Camerounaiss retrouvent en finale le Kenya, détenteur du titre et 9 fois vainqueur du trophée continental.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.