Sénégal: Mbour / Enseignement privé catholique - Des maitres à l'école de l'expression orale...

Le syndicat national de l'enseignement privé catholique du Sénégal (Snecs), en partenariat avec Sensys consulting organise depuis hier, à Mbour, une formation des enseignants en expression orale et en production écrite.

L'atelier a pour cadre le centre de formation pédagogique Abbé Boilat, regroupant les maîtres «craie en main» de la zone 2 de l'Archidiocèse de Dakar s'étendant sur la petite côte et les Iles du Saloum. Le secrétaire général du Snecs, Madame Yvette a déploré la baisse de la subvention étatique allouée à l'enseignement catholique enregistrant une chute de 103 millions de francs.

Abbé Georges Guirane Diouf, directeur diocésain de l'enseignement catholique présidant la cérémonie d'ouverture de l'atelier consacré au renforcement de capacité des maîtres de l'enseignement catholique, a salué le démarrage de l'activité par la prière, en pensant au bon Dieu.

Selon ses propos, un hommage mérité doit être rendu aux syndicats, car ces derniers s'investissent la main dans la main pour participer au devenir de l'école et de la société. La qualité de l'enseignement pour lui se mesure à l'aune de la conscience de ses acteurs, car rien n'est définitivement acquis dans l'enseignement et l'éducation et mérite des mises à jour.

La formation garantit les performances du système. L'éducation est une mission dévolue à l'Etat et l'église l'y accompagne. Ironie du sort, l'enseignement privé catholique n'est pas pris en charge par l'Etat dans la formation des enseignants et la distribution des manuels scolaires.

Selon lui, un enseignant cessant de parfaire sa formation n'apporte plus rien. Ousmane Ndiaye, le consultant (Sensys Consulting) a insisté sur la nécessité d'asseoir la qualité pour faire des performances dans le secteur de l'éducation. En ce sens, la mise en place des conditions de la qualité passe par l'amélioration des contenus des enseignements.

A l'en croie, l'école est au cœur de l'acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir être. L'approche curriculaire, selon le consultant, reste un ensemble planifié retenant les contenus, la démarche, la didactique et l'évaluation. Revenant sur la formation en cours, il a mis en relief, la nécessité de donner à l'expression écrite comme orale, sa place dans la pédagogie de l'intégration.

Selon lui, l'expression demeure et reste au centre des apprentissages .Elle constitue un élément de communion entre l'élève et le maître. Madame Yvette Diop du Snecs a déploré la baisse de la subvention de l'enseignement catholique malgré les attentes placées, les sacrifices consentis et les nombreux appels lancés.