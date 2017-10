Sénégal: Détournement de mineure - E. Diaz, 23 ans, abuse d'une fillette de 16 ans

Après plusieurs mois de compagnonnage d'avec la jeune A. Mbengue, Eric Diaz, 23 ans, était loin d'imaginer qu'il avait affaire à une mineure. Et c'est ce qui lui valu sa comparution hier, vendredi 13 octobre, à la barre du tribunal d'instance de Dakar pour les faits de détournement de mineure. Devant le juge, le prévenu a contesté les faits. Il sera fixé sur son sort le 18 octobre prochain.

Entre haine et regret, les sentiments étaient partagés pour le prévenu Eric Diaz, qui comparaissait hier, vendredi 13 octobre, à la barre du tribunal d'Instance de Dakar. Il est accusé de détournement de mineure, au préjudice de sa dulcinée A. Mbengue, âgée de 16 ans. Il sera fixé sur son sort le 18 octobre prochain.

Retour sur les faits. Le 19 septembre dernier, alors qu'il venait de rentrer de son travail, M. Mbengue était surpris de l'absence de sa fille ainée, A. Mbengue. Ne se doutant de rien, il l'appelle pour savoir qu'est ce qui la retenait, vu que cette dernière l'avait demandé la veille la permission d'aller à l'anniversaire d'une amie, mais en vain. Plus les heures passent et toujours pas de nouvelles de la jeune fille. Inquiet, il décide alors de la déclarer à la police, pensant qu'elle avait disparu. Après 24 heures de recherche intense, il reçoit un coup de fil de son domicile qui l'informe du retour de la jeune fille. Mais quelques minutes après son arrivée, A. Mbengue n'était plus là. Il interrogea sa femme qui lui répondit qu'elle l'a ordonné de retourner d'où elle venait.

Sans s'alarmer, il retourne dans sa chambre croyant qu'elle était chez un de leurs voisins. C'est une demi-heure après, que le pater décide d'envoyer sa cadette cherché sa sœur et celle-ci revient pour dire qu'elle n'était pas là. Le père de famille s'approche à nouveaux des limiers qui après plusieurs recherches, vont parvenir à mettre la main sur elle. Interrogée l'adolescente affirme s'être invitée chez son petit ami Eric Diaz. Qui entendu à son tour, avoue n'avoir pas eu échos d'une quelconque recherche à l'encontre de celle-ci. Il sera par la suite placé en détention.

LA VICTIME A PERDU SA VIRGINITE A 13 ANS

A la barre, A. Mbengue est revenue sur sa présumé disparition. « J'avais demandé à mon père la permission d'aller à l'anniversaire d'une copine mais j'y étais pas allée. J'étais partie retrouver Eric chez lui et jusqu'à 21 heures passées, j'ai décidé de rentrer et une fois à l'arrêt du bus on m'apprend que les bus ne servaient plus. Je suis retournée chez lui et là je l'ai convaincu de me laisser passer la nuit là-bas et il a cédé. Le lendemain quand je suis rentrée chez moi j'ai croisé ma mère qui m'a dévisagé et qui par la suite m'a demandé de ranger mes affaires et de retourner là d'où je venais. Je suis alors partis chez un cousin avant d'aller voir Eric pour l'expliquer que mes parents m'ont chassé de la maison. Et comme il faisait nuit il m'a dit de rester», raconte la victime. Des allégations qui ont été contestées par le prévenu.

«Je l'ai connu par l'intermédiaire d'un ami et c'est au mois de juin qu'on a commencé à sortir ensemble. Ce jour là elle est venue chez moi comme à ses habitudes et après s'être quitté elle m'a appelé en pleurs pour me dire qu'elle revenait. Je l'ai attendu et quand elle est arrivée, je lui ai demandé d'où elle venait et elle m'a expliqué que ses parents l'ont chassé. C'est pourquoi je l'ai laissé dormir sans aucune mauvaise intention. En plus, elle m'avait promis de rentrer chez elle, le lendemain de bonheur. Outre, je ne savais pas qu'elle était mineure puisqu'elle m'avait dit qu'elle avait 19 ans», s'est t-il dédouané.

A la question du juge s'il avait couché avec elle, il répondit «oui on a couché plusieurs fois mais elle n'était plus vierge au moment où on commettait l'acte». Des dires qui ont été confirmé par la victime qui atteste avoir perdu sa virginité à l'âge de 13 ans. Une révélation qui a laissé toute la salle ébahie.

LE PARQUET REPRIMANDE LE PERE

Lors des débats d'audience, le ministère public s'en est ouvertement pris au prévenu. « Tu savais bien qu'elle était mineure et au lieu de te conduire en responsable en la ramenant chez elle, tu as préféré l'a consolé en couchant avec elle», crache le procureur. « Et toi en tant que ainée de ta famille, tu as trahi la confiance de ton père en te comportant comme tu l'as fait», s'est-elle adressée à la victime, avant de réprimander le père d'être «nonchalant» envers ses enfants. «M. Mbengue, il faut revoir votre attitude avec vos enfants car vous venez d'entendre de vous tout ce dont elle est capable», lui a-t-elle signifié. Prenant la parole, la défense a plaidé pour une relaxe de son client, car selon elle, le tribunal ne dispose pas d'assez d'éléments pouvant incriminer son client. L'affaire est mise en délibéré au 18 octobre prochain.