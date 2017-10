Sénégal: Saison 2 de la série « C'est la vie » - Diffusion à partir de ce 18 octobre

La saison 2 de « C'est La Vie », produite par Kewu Productions et l'Ong Raes comprend 36 épisodes et va être diffusée jusqu'au 20 novembre prochain sur la chaîne A+, éditée par le groupe Canal+.

Ce n'était pas facile de réaliser « C'est la vie ». Pour cause, a fait savoir Alexandre Rideau, « il y a eu des problèmes de financements avec la série », avant d'ajouter que c'est grâce au Fonds français Muskoka qu'elle a été possible ». « Le Fonds Français Muskoka (FFM) a pour objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, à travers le renforcement des systèmes de santé de 10 pays francophones d'Afrique et Haïti. »

La nouvelle saison de « C'est La Vie » veut par le biais du divertissement, sensibiliser les Africains aux problèmes de santé publique sur le continent. « C'est La Vie » raconte ainsi les aventures de quatre femmes intervenant dans le milieu hospitalier, et aborde les thématiques comme la santé maternelle et infantile, les violences faites aux femmes, l'éducation sexuelle ou la planification familiale. C'est pourquoi, « cette nouvelle saison signe le retour dans le centre de santé qui s'est désormais inscrit pleinement dans l'environnement des Ratangais.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.