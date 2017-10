La colère s'est emparée d'une bonne partie des populations de Karantaba dans le nord-est du département de Goudomp.

A l'occasion d'une rencontre d'échange, les manifestants qui arboraient des brassards rouges et brandissant des pancartes portant des mentions hostiles à la coupe de bois, ont dénoncé avec véhémence l'ampleur de l'exploitation du bois dans leur collectivité locale. Les techniciens des eaux et forêts et le sous-préfet rassurent que l'exploitant ainsi indexé détient de titres légaux de coupe dans ce terroir du Pakao.

C'est une affaire d'exploitation de bois qui met aux prises une bonne partie des populations de la commune rurale de Karantaba et un exploitant forestier. Les premiers cités ont procédé à la saisie du produit et appelé à une rencontre d'échange sur la question.

A cette occasion et par la voix de leur porte-parole Ibrahima Solly, ils ont déploré les coupes abusives de bois qui selon eux, précarise leur environnement : «il s'agit d'un exploitant qui se nomme Mamadou Dramé dit Kara qui vient exploiter du bois dans notre zone et persiste et signe qu'il va le faire autant que possible. Nous avons trouvé en brousse des tas de bois et deux camions qui embarquaient du bois vers des destinations inconnues. Nous sommes très préoccupés par les coupes massives de bois et nous avons peur des lendemains incertains».

Fodé Dramé ajoute qu' «il est temps que l'Etat trouve une solution à cette exploitation abusive du bois dans notre zone». Et le chef de village El Hadji Bouté Dramé de renchérir : «ce qui se passe ici est grave et partout les exploitants ont exposé des troncs d'arbre qu'ils ont coupés. Quand j'ai interpellé le sous-préfet de Karantaba sur la question, il a répondu que l'exploitant est bel et bien détenteur de titres d'exploitation».

Quand à la dame Fatou Sagna visiblement très irritée, elle indique «qu'un tour dans les rizières permet de constater l'ampleur du désastre écologique». Nos services ont rencontré le lieutenant Demba N'dong, chef de la brigade régionale des eaux et forêts de Sédhiou et celui-ci confirme la déclaration de l'autorité administrative relevant que l'exploitant détient les documents légaux. Il ajoute avoir attiré l'attention des populations sur la légalité de la coupe. Les manifestants en veulent au sous-préfet Ibrahima Diouf au motif qu'il accorde une faveur à l'exploitant. Ce que le mis en cause ironise arguant que le contrôle de légalité ne souffre d'aucune entorse.