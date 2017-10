Plus d'un millier de personnes va bénéficier de ce système sanitaire et n'a plus besoin de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour se faire soigner ou se rabattre vers la Gambie pour rencontrer un médecin. Même si les populations continuent encore de réclamer des murs de clôture pour leurs écoles, un accès faciles aux crédits pour le financement des petites activités génératrices de revenus, des médicaments pour les cases de santé, des pistes de production, l'accès au téléphone, à la sécurité et à l'eau, il reste tout aussi évident que dans la majeure partie de ces contrées, les populations nourrissent encore l'espoir d'être prises en charge, si l'on constate que c'est pour la première fois qu'elles accueillent des autorités venues discuter avec elles des préoccupations et autres questions qui intéressent leur avenir.

Au cours d'une tournée effectuée dans les villages du département de Nioro, frontaliers avec la Gambie, Jeudi 14 Octobre dernier, le programme d'urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (Puma), a procédé à la pose de la première pierre des postes de santé dans les villages de Darou Mbap (17 Kms au Sud Est de Médina Sabakh) et Keur Aly Samba ( environ 15 Kms au Sud Ouest de la commune de Prokhane).

