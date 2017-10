Sénégal: Formation professionnelle - 14 jeunes de Kolda bénéficient d'une formation d'assistant topographe

Le Directeur général de l'Office national de Formation professionnelle (Onfp), Sanoussi Diakité a effectué hier, vendredi 13 octobre, au centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers du bâtiment et des travaux publics (Csfp/Btp) de Diamniadio une mission de suivi de la formation pour l'obtention du titre professionnel d' assistant topographe, de 14 jeunes de la région Kolda, informe un communiqué reçu par la rédaction. La même source mentionne que le coût de la formation est d'environ 8 millions de francs CFA.

S'adressant aux bénéficiaires, M Diakité déclare: «Par cette formation, nous vous donnons les "armes" pour avoir un emploi». Toujours dans sa communication, monsieur Diakité d'affirmer que: «L'argent qui a servi à votre formation est des fonds publics. Vous devez faire en sorte que cet investissement ne soit pas vain et le rentabiliser». A la problématique de réinsertion de ces derniers, il dira: «L'Etat a lancé beaucoup de travaux à Kolda dans le cadre de la mise en œuvre du Pudc ou encore du Puma qui sont des créneaux d'emploi». Par ailleurs, pour régler la question de l'employabilité des jeunes et demandeurs d'emploi d'une manière générale, il leur a exhortés à se qualifier dans des domaines porteurs d'emploi.

Boubacar Diallo, inspecteur de l'enseignement technique de la formation professionnelle, ingénieur international en soudage et inspecteur en soudage, par ailleurs directeur du centre Btp de Diamniadio, dira pour sa part : «c'est toujours un honneur de recevoir des gens recommandés l'Onfp. C'est une preuve de confiance qu'il y'a entre le centre Btp et l'Onfp. Pour l'insertion des jeunes, il faut d'abord penser à leur formation. Parce qu'on ne peut pas insérer quelqu'un qui n'a pas de formation ou de qualification d'où l'importance du travail qui est entrain d'être abattu par l'Office. Cependant, pour accroître cette possibilité d'insertion il faut que la formation soit en phase avec les besoins du monde du travail, les politiques et perspectives mises en place par l'Etat».

Mlle Gnima Diatta, étudiante en licence 2 droits publics à l'université virtuelle du Sénégal et bénéficiaire de la formation, souligne : «La topographie me passionne et par cette formation je serai la première fille à avoir exercé ce métier dans ma famille. Par ailleurs, je remercie l'Onfp qui nous a permis d'acquérir ces compétences nouvelles qui vont sans aucun doute nous ouvrir les portes du travail. J'invite également mes autres camarades jeunes à se rapprocher de l'Office pour bénéficier de formation qualifiante adaptée aux besoins des entreprises».