Dans un communiqué transmis à Sud quotidien, le bureau politique du Mouvement pour la démocratie et les libertés (Model) a informé de sa décision de mettre en place un Comité technique. Ledit comité dont la composition sera fixée par note du président du parti et qui disposera d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la signature de la note précitée, pour déposer son rapport se chargera entre autres, de - revoir l'organisation et le fonctionnement actuels du parti, d'évaluer l'atteinte des objectifs fixés par le parti durant la période 2012 à 2017. Mais, aussi de proposer un nouvel organigramme ainsi qu'un manuel de procédures administratives et financières susceptibles de porter les ambitions du parti en 2019, annonce ce communiqué du bureau politique du Mouvement pour la démocratie et les libertés (Model).

En effet, selon les camarades du directeur général de la Sicap Sa, la 34e position occupée par la présidente du mouvement des femmes ne lui a pas permis d'être élue. Loin de s'en tenir là, le bureau politique du Model a également regretté la mise à l'écart des cadres du Model dans la composition du nouveau Gouvernement tout comme celle du Conseil Économique Social et Environnemental, du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Conseil National du Dialogue des Territoires.

