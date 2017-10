Afrique: Michaëlle Jean dédie son titre de Docteur honoris causa à "tous les migrants du monde"

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mary Teuw Niane, celui de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, Mbagnick Ndiaye, la directrice du CESTI, Cousson Traoré Sall, entre autres ont participé à cette cérémonie officielle.

Initiative du Centre des études en sciences et techniques de l'information (CESTI) connue pour avoir formé d'éminents journalistes d'Afrique francophone, ce titre permet à Michaëlle Jean de "rejoindre le rang d'illustres prédécesseurs comme Nelson Mandela, le roi Hassan II et le président portugais Marcelo Duarte De Sousa" a, pour sa part, relevé Ibrahima Thioub recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"Je reçois cet honneur non pas comme un accomplissement mais comme un encouragement à persévérer dans mon combat contre les injustices et les inégalités", a-t-elle dit à l'endroit des autorités de l'Université de Dakar qui ont porté leur choix sur sa personne.

