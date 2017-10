Congo-Brazzaville: Alimentation - Fongwama et le PAM organisent le premier hack4Food

Notons que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) entend lancer une série d'activités pour marquer la semaine des Nations unies, la journée mondiale de l'alimentation et ses 40 ans au Congo. A cette occasion, les meilleurs producteurs seront honorés. Le Fao ouvrira ses portes le mardi avec la participation du gouvernement et du système des Nations unies. Un forum sur l'alimentation sera organisé le lendemain à l'auditorium de l'université Marien Ngouabi.

Parmi les réussites du Pam, il ressort, entre autres, que dans son investissement aux technologies figure en bonne place la plateforme « Maano on ligne » en Zambie favorisant l'achat et la vente des produits alimentaires à partir du téléphone portable. Cette application permet de commercialiser les produits agricoles ou encore de développer le « Blockchain » dont l'usage sécurise les transferts monétaires au Moyen orient. Ces deux exemples vont éventuellement permettre au Pam d'atteindre le défi faim zéro.

Il s'agit de 48h consécutives d'expérimentations en vue de proposer des prototypes d'objets éditoriaux et inventer de nouvelles façons d'utiliser les outils numériques dans le domaine de la sécurité alimentaire au Congo. La rencontre réunira des profils variés incluant informaticiens, développeurs, graphistes, communicants, en vue de collaborer sur des sujets de programmation informatique pointus et innovants afin de répondre au défi exposé par le Programme alimentaire mondial (Pam) en matière de sécurité alimentaire.

