Congo-Brazzaville: Enseignement général - Un nouveau mur de clôture pour le lycée de Mpaka

La remise de l'ouvrage, construit par le port autonome de Pointe-Noire, a eu lieu récemment en présence d'Anatole Collinet Makosso, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, et Fidèle Dimou, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande.

Le lycée de Mpaka était dans une situation de désolation. N'étant pas clôturé, cet établissement scolaire enregistrait souvent des intrusions de jeunes déscolarisés qui venaient profiter de ses infrastructures en s'amusant. Ces intrusions avaient notamment des impacts négatifs sur la vie de l'école. Grâce au port autonome de Pointe-Noire qui a décidé de mener des actions sociales en faveur de l'environnement scolaire, le lycée de Mpaka est remis à neuf. Il a changé son image car le mur de clôture a un pourtour de 774 m formé d'une suite de panneaux autonome d'une longueur de 22 à 30 m chacun et d'une hauteur à 2 m 45 à 2 m 55, séparés entre eux par des joints de dilatation d'une largeur de 10 mm, permettant ainsi de minimiser les risques de fissuration dus aux variations de température.

En effet, ce mur de clôture permet aux enseignants et élèves de travailler dans des conditions normales et dans un cadre de vie accueillant. «En juin de cette même année, à la suite d'une requête des autorités municipales, lorsque nous avons décidé de visiter cette école, nous étions touchés de compassion pour les élèves, nos enfants, le corps enseignent et la direction du lycée », a dit, Séraphin Bhalat, directeur général du port autonome de Pointe-Noire. Dans son message, le ministre Anatole Collinet Makosso a remercié le port autonome de Pointe-Noire pour cet ouvrage qui assure désormais la sécurité. Notons que cette activité a notamment connu la présence de Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du Domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Alexandre Honoré Paka, préfet de Pointe-Noire, ainsi que Jean François Kando, député-maire.