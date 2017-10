Afrique: UNESCO - Audrey Azoulay prend la tête de l'institution

L'étude annuelle réalisée par l'Institut Choiseul identifie, recense et classe les jeunes… Plus »

De gros contributeurs comme le Japon, le Royaume-Uni et le Brésil n'ont pas encore versé leurs contributions pour 2017. Des résolutions, qui ont à plusieurs reprises suscité la colère d'Israël et alimenté les tensions avec les Palestiniens, ne sont qu'une partie des nombreuses questions qui fâchent.

En effet, les Etats-Unis, plus gros contributeur, ont décidé en 2011 de suspendre leur cotisation estimée à 80 millions de dollars par an (67 millions d'euros), soit près d'un quart du budget après l'admission de la Palestine comme Etat membre de plein droit. Depuis, l'Unesco a dû réduire certains programmes, geler les embauches et faire appel aux contributions volontaires.

