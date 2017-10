Afrique: Classement Choiseul 100 Africa - Des Congolais sur la liste des lauréats

L'étude annuelle réalisée par l'Institut Choiseul identifie, recense et classe les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche.

Le classement Choiseul 100 Africa, explique-t-on, a été mené sur plusieurs mois et l'Institut Choiseul a fait appel à de nombreux experts et spécialistes du continent pour réaliser cette étude qui se propose de dresser un état des lieux des forces vives de l'économie africaine. Deux banquiers congolais de la RDC figurent dans le top 100 du classement, à savoir Mustafa Rawji, 38 ans, directeur général adjoint de la Rawbank (27e du classement) et Célestin Mukeba Muntuabu, 39 ans, président-directeur général de ProCredit Bank Congo/ Equity Bank Congo S.A (37e). Par ailleurs, Vérone Mankou, 32 ans président directeur général de VMK et originaire du Congo-Brazzaville, est également classé dans le top 100, où il figure à la 52e place.

Deux banquiers expérimentés

Né à Kinshasa, Mustafa Rawji a effectué ses études secondaires à Londres et est détenteur d' une maîtrise en finances à Boston. Il est parmi les créateurs de RAWBANK en 2002. Mais, en 2004, il souhaite acquérir une expérience bancaire internationale et entre au service de HSBC à Dubaï où, pendant 5 ans, il est cadre commercial au département Corporate Banking. En septembre 2009, il devient secrétaire général adjoint de la Rawbank, préside le comité des crédits, dirige le département Marketing et Communication et préside le comité Qualité. Nommé directeur du développement stratégique fin 2013, Mustafa Rawji est, depuis juillet 2015, directeur général adjoint de la Rawbank, première banque de la RDC.

Pour sa part, Célestin Mukeba, avant de rejoindre le secteur bancaire, a été formateur en contrôle interne et audit interne auprès des entreprises publiques et privées. Il a également évolué chez PriceWaterhouseCooper, avant de rejoindre Procredit Bank en 2006, où il a notamment contribué à la mise en place des outils de contrôle interne correspondant au standard allemand (MaRisk). Il a occupé divers postes de haut niveau au sein de ProCredit Bank Congo y compris celui de directeur général adjoint entre 2008 et 2014.

Depuis Octobre 2014, il est à la tête de ProCredit Bank Congo/ Equity Bank Congo S.A. Célestin Mukeba a mené avec compétence et succès le modèle de la banque inclusive intégrant tous les segments de clients (micro petite et moyennes entreprises, corporate et private) après l'acquisition de la Banque ProCredit Bank Congo par Equity Group Holdings PLC du Kenya en 2015. Au crédit de Célestin Mukeba figure aussi le déployement d'un grand réseau de plus de 1000 agents bancaires à travers la République démocratique du Congo afin d'accélérer l'inclusion financière. D'autres Congolais de la RDC figurent dans le top 200 de ce classement à savoir Yannick Mbiya Ngandu, 34 ans, directeur du réseau des agences de la Trust Merchant Bank, Sylvain Mudikongo, 35 ans, directeur d'investissement de VTB Capital Patricia Nzolantima, 39 ans, directrice générale EXP-Comunicart.

Critères de sélection

Les critères de sélection pour figurer dans le classement sont notamment d'avoir la nationalité de l'un des 54 États africains ; être âgé de 40 ans ou moins au 1er janvier 2017 et avoir une contribution active dans le développement économique de l'Afrique. Afin de classer les profils retenus, plusieurs critères pondérés ont été pris en compte tels que l'image et la réputation, le parcours et les compétences, le pouvoir et la fonction, l'influence et les réseaux, le potentiel et le leadership. Selon l'Institut Choiseul, la somme des points obtenus dans les différentes catégories de critères précitées détermine la place de chacun des lauréats dans le classement final. Les profils ayant obtenu moins de 10% dans l'une des catégories ont été éliminés.

Les 100 premiers sont classés de la 1re à la 100e place. Dans l'étude globale, disponible sur le site de l'Institut Choiseul, une seconde liste recense les profils classés entre la 101e et la 200e place. L'étude étant arrêtée au 30 juin 2017, les évolutions professionnelles postérieures à cette date n'ont pas été prises en compte. 55 nouveaux lauréats ont fait leur entrée cette année dans le classement, rejoignant d'autres qui figurent dans ce dernier depuis le début. Pour Pascal Lorot, président de l'Institut Choiseul, "ces jeunes dirigeants font bouger les lignes et, par leur enthousiasme et leur dynamisme, entraînent tout un continent sur la voie du succès et de la réussite".