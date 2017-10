Congo-Brazzaville: Découverte - Le chef de mission du navire hôpital « Arche de paix » visite le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza

Notons que le vice-amiral Guen Bailin est en tournée médicale et humanitaire au Timor oriental et dans sept (7) pays d'Afrique dont le Congo où le navire a accosté au port de Pointe-Noire et durera huit jours (8).

Cet homme en uniforme nanti d'un esprit culturel, a promis de rapporter les merveilles de la culture congolaise et de ce qu'il vient de voir en ces lieux marqués d'histoire de toute une nation. « Je serai un traducteur et interprète fidèle de la culture, de la civilisation de votre pays auprès des populations chinoises. »

