Cameroun: Du « charbon vert » à base d'ordures ménagères

La plupart des ménages utilisent du charbon issu du bois de chauffe. Ce nouveau produit fournit de l'énergie verte sans polluants. Objectif : lutter contre la déforestation.

Un jeune chercheur camerounais, Muller Tenkeu Nandou, vient de réussir l'exploit de produire du charbon organique non polluant à partir de déchets ménagers. Encore appelé « charbon vert », le produit s'obtient à partir de la transformation des ordures ménagères comme les feuilles de maïs, les épluchures de plantains et les déchets de rotins. « Pour obtenir le charbon traditionnel, on abat les arbres, ce qui accentue les changements climatiques. Or, ce charbon a l'avantage de réduire au maximum la déforestation, puisqu'il ne recourt pas à l'abattage des arbres. », a déclaré Claude Bitangou, président de l'Association camerounaise pour la protection de l'arbre.

Le processus de fabrication commence par la collecte des déchets ménagers biodégradables. Passée l'étape de la collecte, les déchets sont séchés pendant environ six heures pour les déchets légers et 2 jours pour les déchets lourds. « Comme séchoir, nous disposons d'un four solaire de 2 m de hauteur et d'environ 50 cm de largeur, un angle de variation de 30° et une chambre de séchage de 4m2 séparée en sept compartiments », explique Nadou Muller, le promoteur du produit. Après cette phase, survient celle dite de la carbonisation.

Celle-ci consiste à mettre les déchets séchés dans des fours (fûts surmontés de cheminés) et de les brûler jusqu'à ce qu'ils se transforment en poudre noire. Cette opération dure 30 minutes pour les déchets légers et une heure trente minutes environ pour les déchets lourds. Par la suite, la poudre noire issue de la carbonisation des déchets est mélangée à de l'eau dans laquelle on ajoute du Kaolin (argile blanche), puis le mélange est passé dans un appareil appelé compacteur.

Le produit est ensuite séché pendant environ trois jours et prêt à l'utilisation. Déjà commercialisé à Douala, le charbon organique est très apprécié par les ménagères. Christine, utilisatrice régulière du charbon écologique, dit apprécier le fait que le produit « ne fume pas, ne noircit pas la marmite. Il brûle entièrement. » Les spécialistes des questions environnementales saluent cette innovation qui, selon eux, émet deux fois moins de gaz à effet de serre que le charbon de bois. Les bienfaits du charbon écologique pour la protection de l'environnement ont d'ailleurs valu une reconnaissance internationale à son promoteur. Nandou Muller a, en effet, remporté récemment le 1er prix « entrepreneur vert » lors de la Cop 22, tenu à Marrakech au Maroc.