Congo-Brazzaville: PME - Le gouvernement appelé à soutenir l'artisanat local

Le Conseil national de l'artisanat (Cona) qui a tenu sa session inaugurale, les 12 et 13 octobre à Brazzaville, a réussi à faire le diagnostic du secteur artisanal. Les participants à ces assises ont réclamé du gouvernement congolais des meilleures conditions pour moderniser l'artisanat local.

« Les membres du Cona recommandent au ministre et administrations en charge de l'artisanat de tout mettre en œuvre pour favoriser l'amélioration des conditions de travail des artisanes et artisans. Ils sollicitent du gouvernement et de ses partenaires une attention soutenue permettant à l'artisanat congolais de s'exprimer », selon les termes de la déclaration du Cona prononcée à l'issue des assises.

Créé par décret n°2011-842 du 31 décembre 2011, le Cona est une plateforme regroupant les pouvoirs publics, les artisans, le secteur privé et partenaires au développement, pour participer à l'élaboration des politiques nationales de l'artisanat et d'émettre des avis sur les programmes et les textes relatifs au secteur.

Cette première rencontre visait à poser les bases d'un entrepreneuriat artisanal moderne, à proposer des mesures susceptibles de favoriser le bon fonctionnement et le développement du secteur.

Santia est l'une des nombreuses artisanes ayant participé aux échanges et expositions des articles. Designer, elle conçoit des chemises et chaussures à base de tissu local. La rencontre des artisans a été une occasion d'exposer au public ses nouvelles créations. Tout comme Alfred, carreleur, le soutien de l'Etat est indispensable.

« Les autorités doivent nous aider à avoir accès aux espaces publics, les médias pour nous permettre de présenter nos produits ; à avoir accès aux financements et partenariats », a lâché Alfred.

Pour la ministre de tutelle même si la rencontre a pu mobiliser autant d'acteurs du secteur, le plus important est qu'une une étape cruciale vient d'être franchie pour promouvoir les activités artisanales et la diversification de l'emploi.

« Le début de réponse se trouve dans la démarche de cartographie puis de structuration des acteurs, dont le projet pilote, au niveau du secteur informel, va englober les artisans et leurs entreprises », a indiqué la ministre des PME, de l'artisanat et du secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany.