Congo-Brazzaville: Championnat national de football féminin / L'Ac Colombe - FCF La Source, le derby de la 3e journée

Les deux formations qui mènent le championnat avec deux victoires en autant de journées vont se croiser le lundi 16 octobre en clôture de la 3e journée.

C'est le plus grand test pour les vainqueurs de la coupe du Congo. Après avoir humilié le CESB (9-0), les joueurs de la Colombe ont confirmé le vendredi en dominant Royal RF sur un score de 3-0. Elles gardent la tête du championnat avec six points et une meilleure différence de buts ( 12 buts inscrits en deux matches contre zéro encaissé).

La Colombe meilleure attaque et défense de la compétition croisera sa plus sérieuse rivale le Football club féminin La Source. Les deux équipes se sont croisées en finale de la coupe du Congo le 13 août dernier et l'AC Colombe avait pris le meilleur (3-2). C'est sur le signe de la revanche pour le FCF La Source va aborder à coup sûr cette rencontre. Depuis le début de la compétition, cette équipe aligne aussi des meilleurs résultats. Le vendredi, elle a battu l'AC Léopards sur un score de (2-1), sa deuxième victoire après celle de (2-0) contre Rayons du soleil en ouverture de la compétition. Rayons du soleil qui affrontera le même lundi l'AC Léopards a connu vendredi sa première victoire en dominant le CESB (1-0). C'est la deuxième défaite du CESB après deux journées. Son troisième match contre Royal RF en ouverture de la 3e journée devrait lui permettre d'éviter le chaos.