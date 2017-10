Congo-Brazzaville: Musique - Le Quatuor Béla livre des concerts acoustiques

Ce groupe se produira le 18 octobre à l'IFC de Pointe -Noire et du 19 au 20 octobre à Brazzaville.

Cette tournée est organisée par les Instituts Français de Pointe Noire et de Brazzaville, avec le soutien de la SPEDIDAM qui est une société de perception et de distribution servant à gérer les droits des artistes interprètes en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées. Le Quatuor Béla se consacre à la musique contemporaine du genre classique.

Il est aujourd'hui l'un des quatuors les plus engagés dans la musique des XXe et XXIe siècles. Écoute, cohésion, précision rythmique caractérisent leur jeu, sans oublier leur énergie sur scène.

Le Quatuor Béla est fondé en 2006 par quatre musiciens issus des Conservatoires nationaux supérieurs de musique et danse de Paris et Lyon. Il se réunit autour du désir de défendre le répertoire du XXe siècle ainsi que la création. Le groupe se distingue par sa volonté d'être à l'initiative de nouvelles compositions et de nourrir le dialogue entre interprètes et compositeurs.

En 2015, le Quatuor Béla a reçu le Prix Antoine Livio de la Presse musicale Internationale. Il est également invité à se produire à l'étranger, notamment en Italie, en Afrique du Sud, en Irlande, au Liban et en Colombie. Curieux et enthousiasmé par la diversité des courants qui font la création contemporaine, l'ensemble s'associe souvent à des figures artistiques emblématiques.

L'entrée à ces concerts est payante.