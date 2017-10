Sénégal: Visite dans les maisons d'arrêt et de correction - Ismaïla Madior Fall salue le professionnalisme des surveillants

Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a dit toute sa satisfaction à l'administration pénitentiaire après avoir effectué une visite de courtoisie aux services déconcentrés.

Avant hier, c'est vers 9h30mn que le ministre de la Justice, garde des Sceaux a effectué la visite tambour battant. Après s'être entretenu avec les agents de la Direction de l'administration pénitentiaire (Dap) dirigée par le colonel Daouda Diop, Ismaïla Madior Fall et sa délégation se sont dirigés vers le Camp pénal Liberté 6. Sur place, le ministre de la Justice a apprécié à sa juste valeur le travail des pensionnaires de la Cpl qui ont réalisé des fauteuils et lits manufacturés. Au quartier spécial où se trouvent les détenus spéciaux, le garde des Sceaux a visité le bâtiment de ces détenus (surveillé par des Eléments pénitentiaires d'intervention - Epi : forces spéciales) en passant par la salle des avocats. L'entrée y est filtrée ; les journalistes n'ont pas le droit de franchir la porte d'entrée. « Je me félicite du professionnalisme des gardes pénitentiaires, de la qualité de notre administration et de la réinsertion sociale ; leur travail est remarquable. Je vais rendre compte au président de la République », a dit Ismaïla Madior Fall, qui s'est réjoui de la haute main-d'œuvre qualifiée des détenus. « Ici, le matériel utilisé est fabriqué par eux», a-t-il remarqué.

Par la suite, le ministre a emprunté le couloir qui mène à la Division médicale qui comprend un cabinet dentaire, où la prise en charge est globale et surtout à moindre coût. La structure comporte aussi une pharmacie, une cardiologie, etc. « Le matériel se met en place mais nous voulons un référencement dans la carte sanitaire », a plaidé le colonel Daouda Diop, directeur de l'administration pénitentiaire. La galerie et la boulangerie de la réinsertion ont aussi reçu la délégation ministérielle.

Le colonel Diop a révélé que pour assurer l'autosuffisance en pain, des détenus sont formés à la boulangerie et qu'un boulanger a été embauché ailleurs. « Si ce projet marche bien, nous avons l'ambition de construire des mini-boulangers », a laissé le M. Diop.

Ismaïla Madior Fall a été aussi l'hôte de la Maison d'arrêt pour femmes (Maf) de Liberté 6 qui renferme une salle polyvalente dédiée à l'alphabétisation et placée sous la responsabilité de Mme Fatou Faye Fall de l'Ong Tostan. « Les détenues responsables », selon ses propres mots, sont initiées à la couture et coiffure, à la transformation des fruits, légumes et céréales.

Arrivée à la Mac pour femmes de Rufisque, la délégation a fait une brève halte sans que le ministre ne fasse une déclaration publique. Les visiteurs ont eu droit à une pause-déjeuner à la Maison de correction (Mc) de Sébikhotane pour constater après l'évolution des chantiers avant de continuer sur l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire (Enap). L'étape de la Maison d'arrêt (Ma) de Rebeuss, où le ministre s'est entretenu avec des détenus a mis un fin à cette visite.