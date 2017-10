Le président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » a remis en cause tout propos voulant faire croire que « le président Abdoulaye Wade a tourné le dos à Khalifa Ababacar Sall ou qu'il l'aurait sacrifié en refusant d'aller siéger à l'Assemblée nationale ». En siégeant à l'Assemblée nationale, Abdoulaye Wade ne pouvait nullement faire recouvrer la liberté au maire de Dakar. Aucun texte de la constitution ne stipule un tel cas de figure, a-t-il dit. Poursuivant son propos, le député Madické Niang souligne : «ceux qui sont aujourd'hui habités par des remords ont contribué à désunir l'opposition. Ce sont ceux-là mêmes qui sont aujourd'hui confrontés à des cas de conscience ». Il a ensuite lancé un appel à l'opposition. «Nous demandons à nos amis de l'opposition de faire montre de sérénité. Nous n'accepterons pas que quiconque vienne ternir l'image du président Wade », a-t-il dit. Madické Niang promet, en outre, que le Parti démocratique sénégalais (Pds) va continuer le combat pour « le triomphe de la justice et pour la dignité du député Khalifa Ababacar Sall ».

A travers un communiqué exploité par plusieurs medias, Jean-Paul Dias assimile la démission de Me Abdoulaye Wade de l'Assemblée nationale à une «combine» qui aurait coûté au maire de Dakar la possibilité de recouvrer la liberté. En clair, selon Jean-Paul Dias, Wade aurait récupéré ses titres fonciers saisis dans la traque des biens mal acquis, contre la liberté du maire de Dakar en détention depuis plus de sept mois. Madické Niang a réagi suite aux propos de Jean Paul Dias.

