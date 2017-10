Sénégal: Podor - La famine frappe aux portes de deux localités

Dans l'arrondissement de Cas-cas, la situation est encore plus dramatique pour les populations. En plus de l'absence de nourriture, elles sont dans une zone entièrement enclavée. Pis, les dix-neuf hectares de riz qu'elles ont exploités n'ont pas eu les résultats escomptés. Toutes les cultures ont été ratées à cause du déficit pluviométrique. Moussa Lom, responsable de l'association pour le développement de Cas-cas impute cet échec aux défaillances techniques graves notées dans l'aménagement réalisé. «Les producteurs ne s'attendent pas du tout à une bonne production. Le jardin des femmes du Gie Samba Ama Baal, n'a pu être exploité cette année», regrette-t-il. Au niveau des Périmètres irrigués villageois (Piv) de Dounguel 1 et 2, des villages de Bito, Abdallah, Siwré, Walaldé 1, 2, et 3, aucun producteur n'a pris part à la campagne agricole de cette année. Ce qui expliquerait cette situation désastreuse, selon certains présidents d'unions agricoles.

La zone la plus privilégiée par ceux qui ont choisi de transhumer pour accéder à l'eau et trouver de l'herbe, c'est le Ferlo, dans la zone de Linguère. Cependant, ils sont obligés de faire des centaines de kilomètres avec leurs troupeaux.

Dans certaines parties du nord du pays, la pluie n'a pas été au rendez-vous, cette année. D'où un déficit criard de pluviométrie. C'est le cas des arrondissements de Saldé et de Cas-Cas où les populations sont sous la menace d'une pénurie alimentaire voire de la famine. En effet, les aménagements réalisés dans une cuvette de presque six cents hectares se sont révélés inefficaces en termes de rendement. Brisant ainsi l'espoir des populations qui avaient décidé de ne pas mener une campagne agricole. Mais aussi du bétail qui peine à trouver pâturage. Pas une seule tige de foin n'est visible dans le secteur. Conséquence, les éleveurs ont choisi le chemin de la transhumance vers d'autres départements.

Le gouvernement a intérêt à surveiller de très près certaines localités de la zone nord où la faim rôde. En cause, un déficit pluviométrique et l'absence totale de pâturages. S'y ajoute une campagne agricole ratée.

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.