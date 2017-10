Sénégal: Acte 3 de la décentralisation - Les élus listent les dysfonctionnements

Les panélistes ont essayé de trouver des causes à ces dysfonctionnements. Fatoumata Guèye Ndiaye, membre du Hcct, explique ces maux par le présidentialisme qui étend son influence jusque dans les collectivités locales. Omar Wade, président de Taataan-Asadic, trouve, quant à lui, que c'est parce qu'il y a «impréparation et déficit» de concertation. Cheikh Tidiane Cissé de l'Ong 3D explique que la loi a été votée dans la précipitation à travers une procédure d'urgence. «Ceci a créé ce que nous vivons aujourd'hui», dit-il, ajoutant qu'il fallait respecter le calendrier. «C'était un jeu de dupes», ironise-t-il.

Le secteur privé a, pour sa part, lancé son cri disant qu'il a besoin d'attractivité et de stabilité pour les questions de justice. Les entrepreneurs sont confrontés à des maux tels que les différences de taux d'une commune à l'autre. Ce qui fait dire à l'un d'eux, qu' «on aura échoué si le secteur privé n'est pas associé parce qu'il faudrait créer des emplois et de la richesse». Autant de problèmes qui ont poussé certains élus à parler d'«incohérence».

