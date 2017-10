Cameroun: Volley-ball - Les Camerounaises enfin championnes d'Afrique

A noter que le Cameroun et le Kenya représenteront l'Afrique au Championnat du monde 2018 au Japon. Les Camerounaises continuent donc sur leur lancée puisqu'elles ont pris part au Mondial 2014 et aux Jeux olympiques 2016.

La bande à Christelle Nana et Stéphanie Fotso imite au passage la sélection masculine du Cameroun, championne en 1989 et en 2001.

« Franchement, je ne trouve pas les mots, a réagi la capitaine Christelle Nana, au micro de Joël Wadem. Il y a juste de l'émotion. On était chez nous mais ça n'a pas été facile depuis le début de la compétition. On s'était donné un objectif. Une fois passées les demi-finales, on savait que c'était possible. C'est un premier sacre pour notre génération. Ce n'est que du plaisir ! »

