Sénégal: Macky Sall et Christian Kaboré évoquent Thomas Sankara

Après 30 années de silence et de non-dits, au Faso comme au Sénégal, la nécessité d'une vérité et d'une justice dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara n'a sans doute jamais été aussi forte.

Toute la jeunesse africaine a été subjuguée et véritablement influencée par ce qui s'est passé au «Pays des hommes intègres». Evidemment, le président Sankara en était le père de la révolution, naturellement sa disparition nous avait profondément affectés à cette époque - moi, j'étais à la fin de mes études, à l'université - puisque les gens avaient envie d'avoir des repères. Après Che Guevara, après la révolution cubaine, en Afrique, les gens avaient envie aussi, après les Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba, d'avoir de nouveaux dirigeants de la trempe de Thomas Sankara et de ses compagnons. Et donc, naturellement cette révolution devait poser de nouvelles bases sur le développement économique du Burkina Faso nous avait fortement imprégnés.

Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, achève ce samedi 14 octobre au soir sa visite officielle au Sénégal. Le chef de l'Etat du Burkina Faso a multiplié les entretiens et les visites avec son homologue sénégalais, Macky Sall. Des accords de coopération économique et sécuritaire ont été signés. Lors d'une conférence de presse, les deux hommes ont également évoqué la mémoire de Thomas Sankara, assassiné il y a 30 ans.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.