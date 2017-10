Somalie: Un double attentat meurtrier frappe Mogadiscio

Double démission surprise jeudi 12 octobre en Somalie, et pas des moindres : le ministre de la Défense… Plus »

La mission onusienne d'assistance à la Somalie a fermement condamné des attaques barbares visant les civils. David Concar, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, a dénoncé des actes cruels et lâches. De son côté le maire de la ville, Thabit Abdi Mohamed, a lancé un appel au don du sang et demandé aux habitants d'aider les secouristes.

« C'est la plus grosse explosion que j'ai entendue depuis des années à Mogadiscio », a réagi Abdulaziz Billow Ali, un habitant de la capitale somalienne. Les images sont impressionnantes. La déflagration a soufflé plusieurs bâtiments, laissant derrière elle un paysage de désolation fait de commerces en feu, de véhicules calcinés et de tonnes de gravats. « En dix ans, je n'ai jamais rien vu de pareil. Le bilan va s'alourdir, car beaucoup de gens sont encore coincés sous les décombres », a confié Mohamed Osman, du service privé d'ambulance Aamin.

Un double attentat à l'explosif à Mogadiscio a fait ce samedi 14 octobre plus de 20 morts et des dizaines de blessés, selon un bilan encore provisoire. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les islamistes shebabs, qui multiplient les attaques ces dernières semaines, sont fortement suspectés.

