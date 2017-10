Ile Maurice: Alliances - Ces béquilles à la rescousse des boiteux

Appareil permettant à un handicapé ou à un traumatisé des membres inférieurs de se déplacer sans prendre appui sur ceux-ci», dixit Le Petit Larousse.

Toutefois, le terme béquille prend une tout autre signification dans le jargon politique. Le dernier à avoir ressorti l'expression est le leader des Bleus Xavier-Luc Duval. «Mo lans enn mésaz MMM. Répran zot. Pa vinn enn békiy», a-t-il lancé, mercredi soir, à Quatre-Bornes.

Si l'expression parle d'elle-même, chaque parti politique a sa lecture de ce terme et son idée de qui sont les béquilles politiques à Maurice. Commençons par le Parti mauricien social-démocrate (PMSD). Qualifié par ses adversaires de «vré békiy», le PMSD ne dément pas mais promet de ne plus servir de béquille à un autre parti.

«Une béquille en politique est un parti qui ne peut pas remporter une élection générale seul. Les partenaires principaux se servent souvent de leur junior partner pour gagner une élection. Nous étions un junior partner dans l'alliance Lepep mais dorénavant nous n'aurons plus ce rôle. Nous serons le major player», relève Mahmad Khodabaccus, secrétaire général du PSMD.

Le Mouvement militant mauricien (MMM), ciblé par le PMSD, ne manque pas d'égratigner Xavier-Luc Duval. «C'est le PMSD qui a toujours été une vraie béquille pour le Parti travailliste afin que les rouges aient ces 10 sous manquants pour être au pouvoir», persifle Ajay Gunness, secrétaire général du MMM.

Pour lui, qu'est-ce qu'une béquille en politique ? «C'est un parti qui ne peut pas se présenter seul à une élection générale et qui ne peut pas aligner 60 candidats. C'est un parti qui n'a pas de rayonnement national.» Cependant, il précise qu'il y a des élections où il n'y a pas de béquille politique.

Également critique envers le PMSD, le Parti travailliste (PTr) invite le parti du coq à se présenter seul aux prochaines élections afin de prouver qu'il n'est pas une béquille. «Un parti qui est obligé d'être en alliance est une béquille politique. Nous le disons clairement : nous ne prendrons pas de béquille pour les prochaines législatives. Le MMM compte aussi aller seul, que le PMSD en fasse autant», défie Patrick Assirvaden, président des rouges.

Du côté du Mouvement socialiste militant (MSM), Mahen Jhugroo, avance que c'est le PMSD qui est une béquille politique. «Le MSM ne parle pas en termes de béquille mais nous parlons de partenaire et d'alliance pour le pays», nuance-t-il toutefois.

Le revers de la médaille c'est le Mouvement patriotique (MP) qui l'apporte. Pour le parti de la rose, ce n'est pas politiquement correct de qualifier un parti de béquille. «Celle-ci permet à un boiteux de marcher», analyse Atma Bumma, secrétaire général du MP.

Selon lui, ceux qui parlent de cet appareil sont les «boiteux» qui en ont besoin. «Au final qui est le plus fort ? Chaque parti a besoin d'un junior partner pour être au pouvoir et vice versa», dit-il. L'expression correcte selon lui serait, partenaires majoritaire et minoritaire.

Alliances politiques

L'observateur politique Jocelyn Chan Low partage lui aussi cet avis. Selon lui, qu'il soit minor ou junior partner, un parti a besoin de l'autre pour gouverner, «sinon, il n'y aurait pas d'alliance».

Jocelyn Chan Low remarque qu'à Maurice, le système de First Past The Post favorise la formation d'alliances politiques en plus de la représentation ethnique. «Il y a aussi l'ancrage régional des partis à considérer.»

Un autre observateur politique, Rajiv Servansingh, trouve que le terme béquille est souvent attribué au parti qui a le moins de tickets et celui dont le leader n'est pas présenté comme Premier ministre. Il pense qu'aux prochaines législatives, il n'y aura pas de béquille. Il considère que si les quatre plus grands partis devaient s'y présenter en alliance, chacun exigera un partage du mandat de Premier ministre.

Au fil du temps

Rajiv Servansingh analyse les équipes qui ont remporté les élections depuis 1976 :

● 1976 : MMM (30 élus) vs Independence Party (PTr-CAM) (25) vs PMSD (7) Rajiv Servansingh

(R. J.) : «Il n'y avait pas de béquille»

● 1982 : MMM-PSM (60) vs Alliance nationale (PTr et des petits partis) (0) vs PMSD (0)

R. J. : «Le PSM comme béquille»

● 1983 : MSM-PTr (41) vs MMM (19)

R. J. : «Le PTr comme béquille»

● 1987 : MSM-PTr-PMSD (39) vs l'Union MMM-MTD-FTS (21)

R. J. : «Le PTr et le PMSD comme béquilles»

● 1991 : MSM-MMM (57) vs PTr-PMSD (3)

R. J. : «Je ne crois pas qu'il y ait eu une béquille»

● 1995 : PTr-MMM (60) vs MSM (0)

R. J. «Encore une fois on ne peut parler de béquille»

● 2000 : MSM-MMM (54) vs PTr-PMXD (6)

R. J. : «Peut-être le PMXD comme béquille, mais entre le MMM et le MSM, il n'y avait pas de béquille»

● 2005 : Alliance sociale (38) (PTr-PMXD) vs MSM-MMM (22)

R. J. : «Le PMXD comme béquille»

● 2010 : PTr-MSM-PMSD (41) vs Alliance MMM-UN-MMSD (18) et le FSM (1)

R.J : «Le MSM et le PMSD comme béquilles»

● 2014: Alliance Lepep (MSM-PMSD-ML) (47) vs PTr-MMM (13)

R. J. : «Je crois que les trois partis de l'alliance Lepep ont été des béquilles !»