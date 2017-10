Ile Maurice: Yerrigadoogate - Après les lettres, les chiffres

Rs 254 382. C'est le montant total de la facture - épaisse de 172 pages - de Mauritius Telecom du mois d'août 2017 de Sylvio Sundanum.

L'ancien ami de Husein Abdool Rahim n'était pas à Maurice jusqu'au 7 août. L'utilisation de sa ligne de téléphone à l'étranger expliquerait ce montant. Au total 8 764 items apparaissent sous le service «roaming» et totalisent un montant total de Rs 248 424,21. Parmi eux, figure le numéro de Ravi Yerrigadoo à 3 337 reprises. L'ancien Attorney General apparaît 726 fois sous «Roaming Out» et 2 611 fois sous «Roaming Out Markup».

Au sein de la compagnie de téléphonie, aucun détail n'a filtré sur la nature des échanges sous ces libellés. Le fait que le numéro de l'ancien Attorney General ne figure pas dans la liste des appels locaux de son ami est aussi sujet à questionnement. Qu'est-ce que les deux hommes ont bien pu échanger alors que Sylvio Sundanum était en déplacement ? Ce dernier n'a pas souhaité répondre, disant qu'il réserve ses déclarations jusqu'à la fin de l'enquête. D'autres appels vers la Chine, Hong Kong, l'Inde et la France sont aussi enregistrés lorsque l'utilisateur du téléphone était à Maurice et à l'étranger.

Durant ce mois, Sylvio Sundanum a aussi passé un appel au numéro récemment utilisé par Husein Abdool Rahim dans la journée du 20 août. Selon la version des faits du jeune homme, avant qu'il ne retourne sa veste, le torchon brûlait déjà entre lui et Sylvio Sundanum à cette époque.

Les premiers messages de menaces que Sylvio Sundanum lui avait envoyés datent de juillet. Cet appel du 20 août n'a pas été mentionné explicitement par le dénonciateur lors de son grand déballage, mais il avait affirmé, dans le 124e paragraphe de son affidavit, qu'à partir de juillet, Sylvio Sundanum a commencé à le menacer à plusieurs reprises.

Selon nos informations, la ligne de Sylvio Sundanum était payée tous les mois par la compagnie Dry Cleaning Ltd, où il travaillait jusqu'à ce qu'il soit suspendu. Mais cette facture, la dernière avant qu'il ne soit mis à l'écart de la compagnie, a été réglée par lui-même.

Comité disciplinaire

Sylvio Sundanum était General Manager de la compagnie Dry Cleaning Ltd. Il a été suspendu de ses fonctions lorsque cette affaire a éclaté. Deux de ses proches qui y travaillaient ont aussi été écartés, le temps de l'enquête. La direction a mis en place un comité disciplinaire qui devait se tenir jeudi, mais qui a été reporté à début novembre. Le comité sera présidé par Me Gavin Glover. Sylvio Sundanum a retenu les services de Me Antoine Domingue. La direction n'a pas voulu se prononcer sur cette affaire à ce stade.

Sylvio, Ravi et l'affidavit

Depuis que cette affaire a éclaté, Ravi Yerrigadoo et Sylvio Sundanum ont toujours refusé de commenter leurs liens. Le 13 septembre, alors qu'il sortait du Central Criminal Investigation Department après avoir consigné une déposition contre Husein Abdool Rahim, Sylvio Sundanum a esquivé une telle question. Lorsque l'express lui a demandé si la lettre de caution émise par Ravi Yerrigadoo avait bien été envoyée à son adresse e-mail, il s'est dissocié de l'affaire et a simplement répondu que c'est une affaire qui concerne l'Attorney General et de ce fait, la question doit lui être adressée. Au-delà de leur amitié, les deux hommes sont aussi voisins.

Dans l'affidavit juré par Husein Abdool Rahim, le 12 septembre, le dénonciateur du Yerrigadoogate avait détaillé la relation entre Ravi Yerrigadoo et Sylvio Sundanum. Le dénonciateur avait fait la connaissance de Sylvio Sundanum à la gym et les deux hommes se sont vite liés d'amitié. Peu de temps après, l'employé suspendu de Dry Cleaning Ltd avait organisé une rencontre entre son partenaire de gym et l'Attorney General pour parler de son cas d'escroquerie antérieur. Dans le paragraphe 15 de l'affidavit, le dénonciateur avait affirmé que Sylvio Sundanum a parlé de Ravi Yerrigadoo comme son «ami». Pour rappel, Husein Abdool Rahim est accusé d'avoir escroqué un policier et il a plaidé coupable.

De février à juillet de cette année, les trois hommes sont toujours restés en contact. Dans l'affidavit, Husein Abdool Rahim explique que la nature de leurs échanges avait dépassé le cadre de son affaire d'escroquerie. Ils ont commencé à discuter de l'ouverture de comptes à l'étranger, d'argent obtenu des jeux du hasard et de voyages. C'est dans cette optique que Ravi Yerrigadoo a émis la lettre de caution pour Husein Abdool Rahim, affirmant qu'il n'y a pas de «legal impediment» à ce que l'accusé dans une affaire d'escroquerie touche de l'argent auprès de bet365.

En tant qu'Attorney General, il avait demandé à qui de droit de le contacter personnellement en cas de besoin de clarifications supplémentaires. Si Husein Abdool Rahim a par la suite démenti une partie de l'affidavit, il n'est pas revenu sur la véracité de cette lettre. Ravi Yerrigadoo, la veille de sa démission, avait aussi affirmé que cette correspondance provient de son bureau.