Ile Maurice: Abus sexuels allégués - «Je ressens de la haine pour celui que je considère comme un fils»

«Comment pensez-vous que nous devons réagir quand une personne de votre sang trahit votre confiance ?» Cette mère de famille est sous le choc après que sa fille et sa nièce ont révélé que leur cousin les a forcées à commettre des actes indécents en trois occasions.

Les deux cousines de dix ans, qui vivent sous le même toit, ont porté plainte au poste de police de Pointe-aux-Sables, mercredi. Le lendemain, le suspect de 19 ans a été arrêté, inculpé de causing child to be sexually abused et reconduit en cellule policière.

Nous avons rencontré les deux mères chez elles. Elles sont toutes deux révoltées par cet incident. L'une nous explique comment sa fille lui a raconté ce qui s'était passé avec son cousin. «Il était 23 heures et je n'arrivais pas à dormir. Ma fille m'a dit : "Mama, si mo dir twa kiksoz, to pou ankoler ?" Je lui ai répondu : "Non, vas-y dis-moi." Elle m'a révélé qu'il a demandé à sa cousine et elle de commettre un acte indécent dans une maison abandonnée non loin de chez nous. En une autre occasion, il leur a demandé la même chose, dans notre maison, cette fois.»

En entendant ses révélations, la mère de famille n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, elle a cuisiné sa nièce et cette dernière a confirmé les dires de sa cousine. «J'ai tout de suite pensé que les deux enfants ne pouvaient pas mentir. Je suis allée au poste de police, qui a soumis le cas à la Child Development Unit. Les psychologues ont parlé à ma fille et à ma nièce.»

Affectée

La mère de l'autre victime souligne, elle, que sa fille s'est sentie soulagée après qu'elle s'est confiée à la psychologue. «J'avais remarqué que ma fille était devenue rebelle depuis quelque temps, mais j'avais mis cela sur le compte de l'arrivée de l'adolescence. Je ressens beaucoup de haine pour celui que l'on considère comme un fils. On l'a vu grandir et on ne s'attendait pas qu'il commette un tel acte indécent envers ses cousines. On ne peut plus faire confiance à sa propre famille», soupire-t-elle.

La première mère observe que sa fille ne dort plus depuis les événements car elle est très affectée. «Ma fille est une élève très brillante qui va participer à ses examens. Mais depuis, elle est toute déboussolée. Elle a été une première fois traumatisée par la mort de son père il y a deux ans. Et maintenant, je me demande comment elle fera», témoigne-t-elle.

Dans la foulée, elle exhorte les parents mauriciens à ne jamais faire confiance à quiconque. «Soyez proches de vos enfants, mettez-les toujours en confiance afin qu'ils puissent se confier à vous facilement.»