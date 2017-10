Cote d'Ivoire: Mobilisation de ressources et renforcement des capacités - La CEI échange avec le Resao

Le bureau de la Commission Electorale Indépendante (CEI) conduit par son Président, Youssouf Bakayoko, a eu une séance de travail ce samedi 14 octobre 2017 à son siège d'Abidjan-II Plateaux avec le bureau du Réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest (RESAO).

La délégation du RESAO, structure créée en 2008 par la CEDEAO pour favoriser les échanges entre les organes en charge des élections dans sa zone et renforcer leurs capacités, était conduite par son Président Mohamed Yakubu, également Président de la commission électorale du Nigéria, et plusieurs autres Présidents des commissions électorales de la sous-région. Pendant un peu plus de deux heures, les deux organisations ont échangé autour du fonctionnement de la Commission électorale, de l'organisation pratique des élections en Côte d'Ivoire et surtout des attentes de la CEI pour les échéances à venir. Celles-ci tournent essentiellement autour de la recherche de ressources pour les besoins de formation, de sensibilisation et de renforcement en logistique.

Le bureau de la RESAO a d'ailleurs ensuite tenu une séance de travail restreinte avec le Comité de mobilisation des ressources extérieures de la CEI pour mieux s'imprégner de ses besoins et difficultés. Mais avant ces deux rencontres, la délégation du Président Mohamed Yakubu a discuté longuement avec plusieurs organisations de la Société Civile qui ont exposé sur leurs besoins et leurs attentes pour mieux appuyer la Commission électorale dans la sensibilisation.

Le Président du RESAO s'est montré très satisfait de l'implication de ces structures dans le processus électoral et déclaré que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays où la Commission électorale, les médias et la société civile entretiennent des rapports peu conflictuels. « Nous constatons que les défis sont les mêmes dans toute la sous-région, a-t-il déclaré avec de quitter le siège de la CEI. La Commission électorale fait en tout cas un excellent travail en Côte d'Ivoire. Notre objectif est de renforcer les procédures et la CEI elle-même. Soyez rassurés qu'avec la CEI la démocratie est en de bonnes mains en Côte d'Ivoire. Nous continuerons de la soutenir pour renforcer cette démocratie comme nous le faisons avec les autres structures en charge des élections de la sous-région. ».