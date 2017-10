Sénégal: Me Madické NIANG porte la réplique à Jean Paul DIAS

Le président du groupe parlementaire «Liberté et démocratie » a profité de la session unique ordinaire des députés à l'Assemblée nationale pour répondre au leader du BCG.

Ce dernier, dans une déclaration incendiaire, a accusé Me WADE d'avoir privilégié ses titres fonciers à la libération de Khalifa SALL. Pour Me NIANG, Jean Paul DIAS a tout faux. Car, indique-t-il, la démission de Me WADE était prévisible.

«Il a été dit que le Président WADE a tourné le dos à Khalifa SALL. Il l'a sacrifié en refusant de siéger à l'Assemblée nationale. D'abord, je voudrais dire que c'est faux et totalement faux. Le Président WADE n'avait nullement prévu de siéger à l'Assemblée nationale... C'est faux, c'est archi-faux ! Que ceux qui le disent puissent présenter aux Sénégalais un seul texte, je dis une seule ligne d'un article de la Constitution, du Règlement intérieur, de n'importe quelle loi qui prévoit cela. On trompe l'opinion sénégalaise. Abdoulaye WADE , même s'il avait décidé de siéger, n'aurait pas eu le pouvoir de bloquer cette Assemblée nationale. D'abord, cette Assemblée nationale est constituée d'une majorité que contrôle le pouvoir. Comment une minorité de 50 députés, de moins de 50 députés, peut-elle bloquée cette Assemblée nationale ?», a martelé Me NIANG.

Et Me Madické NIANG d'enfiler sa toge pour défendre l'ancien président et avertir ses détracteurs.

« Une fois de plus, nous demandons à nos amis avec qui nous partageons l'opposition d'être habités par la sérénité, par le sérieux. Nous ne pouvons pas accepter que des affirmations gratuites soient à plusieurs reprises servies aux Sénégalais pour ternir l'image du Président Abdoulaye WADE », a expliqué le responsable libéral.