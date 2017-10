Togo: « L'opposition refuse l'émergence des jeunes qu'elle prétend défendre »

On n'en dira jamais assez quand il s'agit de la paix dans un pays comme le Togo. L'appel à la paix a été encore été lance samedi à Adidogomé par Kossi Agbényégan ABOKA, président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe et point focal Unir dans ladite préfecture. Particulièrement, il s'est intéressé à la jeunesse souvent victimes des troubles politiques.

« Depuis quelques jours le Togo est en ébullition et c'est l'ignorance des populations qui fait que le Togo est en train de souffrir en ce moment », a indiqué d'entrée de jeu le président ABOKA. C'est pourquoi il est venu en éclaireur à cette jeunesse ; une mission qu'il a entamée depuis quelques semaines et c'est le tour de la jeunesse de Adidogomé et environs.

« La question actuelle, c'est les reformes mais le peuple dans son ensemble n'a pas saisi le fond des réformes et donc manipulé par des politiciens qui veulent que le Togo chavirent. Nous sommes venus pour apporter l'éclairage sur ces questions de reformes constitutionnelles à savoir le mandat présidentiel à limiter et le scrutin à deux tours pour que la population comprenne que le Chef de l'Etat a accepté les réformes et il a même soumis une proposition soumise au parlement », a-t-il précisé.

Malheureusement, selon ses dires, « cette proposition a été refusée par l'opposition car elle pense que si les jeunes venaient, leurs places seraient occupées ».

De ce fait, les multiples manifestations de l'opposition, dont celles qui sont annoncées pour la semaine prochaine sont des agitations inutiles et donc qui ne sauront aboutir à aucune solution, si tant est que l'opposition cherche vraiment une solution.

Et sur le sujet, le point focal UNIR dans la préfecture du Golfe a fait savoir que « la rue n'a pas de solution, mais la solution c'est au parlement ».

