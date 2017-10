Maroc: SAR la Princesse Lalla Salma préside la cérémonie d'inauguration du musée "Yves Saint Laurent Marrakech"

mYSLm abrite une partie de la collection de la Fondation "Pierre Bergé-Yves Saint Laurent", qui comprend des vêtements et des accessoires de haute couture, ainsi que des dessins et objets divers.

Le musée comprend également une salle d'exposition temporaire de 150 m2, un auditorium de 130 places, une boutique-librairie, un café-restaurant avec terrasse et une bibliothèque de recherche de 5.000 ouvrages dédiés à la littérature, la poésie, l'histoire et la géographie andalou-arabe, la botanique, la culture berbère, l'œuvre d'Yves Saint Laurent et la mode.

Dédié au couturier français et à son œuvre, connu par son amour de la cité ocre depuis qu'il l'a découvert en 1966 et qui lui a été une source d'inspiration, ce musée comprend un espace d'exposition permanente de 400 m2, présentant l'œuvre d'Yves Saint Laurent dans une scénographie originale de Christophe Martin.

D'une surface totale de près de 4.000 m2, ce musée est l'espace approprié pour les passionnés de la mode et de l'art et pour un large public qui aime découvrir les oeuvres d'Yves Saint Laurent.

A son arrivée au musée, SAR la Princesse Lalla Salma a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être accueillie par le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, l'ambassadeur de France à Rabat, Jean-François Girault, le wali de la région de Marrakech-Safi, Abdefettah Lebjioui, le président du Conseil de la ville de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid et la présidente du Conseil de la préfecture de Marrakech, Jamila Afif.

Son Altesse Royale a visité, par la suite, l'exposition temporaire de "Jacques Majorelle et le Maroc", la salle d'exposition permanente Yves Saint Laurent, la boutique, la galerie des photos et la bibliothèque privée de Feu Pierre Bergé.

