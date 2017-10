Cameroun: Constat - Logements sociaux, un leurre pour les couches défavorisées

Avec le phénomène de sous location, on se retrouve en train de louer le même appartement à plus de 60.000 F Cfa, alors qu'il ne peut même pas contenir une famille de 5 personnes. Le plus écoeurant pour ce qui est des logements de la SIC est que certains fonctionnaires qui parviennent à décrocher une habitation dans un camp Sic, la loue à des prix faramineux et migrent dans d'autres quartiers, devenant ainsi bailleur d'un logement qu'ils n'ont pas construit.

Et lorsque l'Etat décide enfin de construire des logements « sociaux », ceux-ci sont destinés non pas à ceux qui sont dans le besoin, mais à ceux qui sont nantis.

Quel fonctionnaire, quel salarié du secteur privé peut-il raisonnablement, dans un pays pauvre et très endetté, débourser entre 10 et 15 millions de francs CFA, pour se doter un logement de ce genre ?

