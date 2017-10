Burkina Faso-Sénégal - La consolidation des rélations

La délégation conduite par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans le cadre de sa visite officielle au pays de la Téranga a eu une séance de travail avec celle du Sénégal dans la soirée du vendredi 13 octobre 2017. Les deux parties ont discuté de la consolidation des relations bilatérales pour le bien être des deux peuples.

Les présidents du Burkina Faso et du Sénégal souhaitent renforcer la coopération entre leurs pays. C'est le sens de la séance de travail de ce vendredi 13 octobre 2017, entre la délégation du Burkina Faso conduite par le président Roch Marc Christian Kaboré et celle du Sénégal avec à sa tête le président Macky Sall. « L'engagement que nous avons pris, au cours de ces discussions, est de consolider nos relations aussi bien au plan économique, social, culturel et sécuritaire », a déclaré le président du Faso à la fin des travaux.

D'ores et déjà, deux accords de coopération et un protocole ont été signés par les deux parties. Il témoigne selon Roch Marc Christian Kaboré de la volonté commune des Etats de faire de la coopération entre le Burkina Faso et le Sénégal un exemple pratique et concret. L'enthousiasme du président du Faso est partagé par son homologue du Sénégal, pour qui les discussions ont porté sur des questions d'intérêt commun. « Nous avons d'abord discuté de la paix et la sécurité dans un contexte de menaces terroristes et j'en ai profité pour renouveler au président Kaboré nos condoléances et notre solidarité suites aux attaques dont le Burkina Faso a été victime », a précisé Macky Sall.

Pour lui, le terrorisme n'épargne aucun pays et c'est pourquoi il faut agir ensemble pour la contenir et la combattre par tous les moyens possibles. Les responsables des exécutifs des pays ont également convenu de faire un échange de bonnes pratiques pour une meilleure exécution des plans de développement en cours au Burkina Faso et au Sénégal. « Nos peuples vivent les mêmes réalités et nous pouvons donc nous inspirer les uns des autres pour rechercher ensemble les voies et moyens de relever nos défis communs », a commenté à ce propos le président sénégalais. Il en a profité pour saluer les « efforts remarquables » que déploie le président Kaboré dans le cadre du plan national de développement économique et social (PNDES) pour conduire les transformations nécessaires à l'amélioration qualitative des conditions de vie du peuple burkinabè.

Le président Kaboré élevé à la Dignité de Grand-croix

Comment le Sénégal peut-il contribuer à lutter contre le terrorisme dans la région ouest africaine alors qu'il n'est pas membre du G5 Sahel ? La réponse du président Sall à cette question a été claire. « Le Sénégal qui fait partie du sahel apporte déjà une contribution à la lutte contre le terrorisme à travers d'autres mécanismes, comme le maintien de la paix du système des Nations Unies avec les casque bleus. Nous sommes aujourd'hui présent au Mali et cela dès le début de la crise, par solidarité. Nous avons envoyé volontairement près de 600 hommes.

Lorsque le déploiement de nos 2 QRF (forces de réaction rapide) sera terminé d'ici novembre prochain le Sénégal sera le 1er contingent au Mali », a-t-il dit. Il s'y ajoute qu'au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), le pays de la Téranga travaille à renforcer la coopération en matière d'échanges d'informations. Un des accords avec le Pays des Hommes intègres a trait justement à cette question. Interrogé sur son avis sur le Plan Sénégal émergent, le référentiel de développement mis en œuvre dans ce pays, Rock Marc Christian Kaboré s'est dit convaincu de sa pertinence. « Le PSE a été défini par le gouvernement et le peuple sénégalais en fonction de leur vision de développement pour le pays.

A chaque fois que l'on vient au Sénégal on voit qu'il y a des changements en termes d'investissements et de développement. Je souhaite que la mobilisation des ressources internes et auprès des différents partenaires se poursuivent », a-t-il relevé. Bien avant le début de la séance de travail entre burkinabè et sénégalais, le président du Faso a été élevé à la Dignité de Grand-croix de l'Ordre national du Lion. Il s'agit de la plus haute distinction sénégalaise. « Permettez-moi de remercier le président Macky Sall, qui en m'élevant ce jour à la Dignité de Grand-croix de l'ordre national du Lion a honoré le peuple burkinabè », a déclaré le président Kaboré, visiblement touché par ce geste. En fin de soirée, la présidence de la république du Sénégal a organisé un diner en l'honneur de la délégation burkinabè. Les membres du corps diplomatique présent à Dakar, les présidents d'institutions ainsi que les membres du gouvernement sénégalais sont venus être témoins de la consolidation des relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Sénégal. Au cours de la soirée, Roch Marc Christian Kaboré a convié Macky Sall à effectuer une visite officielle dans son pays.