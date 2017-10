Sénégal: Le CICAD de Diamniadio a été conçu sur la base de sources alternatives de financement (Macky Sall)

Selon le chef de l'Etat, "le financement de tout ce programme-là n'est pas que public, il y a aussi une part du financement privé. L'Etat met l'infrastructure de vase, la voies de communication, les routes, les autoroutes et, plus tard, le Train express régional (TER), en cours de réalisation, pour faciliter la mobilité. Pour le reste, le secteur privé va prendre le relais".

"Le passage de l'autoroute a créé l'opportunité de développement ce pôle urbain de Diamniadio sur 1600 hectares, qui va être un tampon entre le nouvel aéroport (AIBD) et la ville de Dakar. Donc, naturellement, le secteur privé prend le relais et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises privées qui vont s'installer et le parc industriel est là", a-t-il souligné.

Il a estimé que "c'est par la volonté et le travail de tous les sénégalais, des entreprises sénégalaises et l'effort public qui a permis d'en arriver là".

Macky Sall a indiqué que la vision permet de se projeter sur l'avenir et de programmer les réalisations avant d'ajouter qu'"aujourd'hui, la question de coût n'est pas la plus essentielle".

