Sénégal: La DPAF porte les postes frontières de 45 à 70 aujourd'hui (document)

Le financement de 10 millions d'euros acquis avec le 10e Fonds européen de développement (FED) permettra la construction de 22 nouveaux postes frontières, de poursuivre la modernisation de la collecte et du partage des données, de faire l'interconnexion des services en charge de la surveillance du territoire et de renforcer la coopération interservices dans le domaine de la gestion et de la sécurité des frontières, renseigne la source.

Mettant en exergue le partenariat noué avec l'Union européenne dont le projet pilote d'une enveloppe financière de 3 millions d'euros prend fin le 31 octobre prochain, le document rapporte que la DAPF s'est dotée d'antennes portuaires à Ziguinchor et à Foundiougne (Dahonga), au Port minéralier de Bargny et projette d'ouvrir celui du Port de Kaolack.

