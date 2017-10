Maroc: Tensions sociales au pays - Mohammed VI hausse le ton devant le Parlement

Si le souverain entend par ce discours maintenir la pression auprès des élus et des ministres, il se montre aussi soucieux de se prémunir d'autres vagues de contestations similaires à celles du Rif. Des budgets ont déjà été débloqués dans les régions rurales de Beni Mellal et de Zagora, aux portes du désert.

Par sa fermeté et sa critique acerbe des rouages de l'action publique, ce discours rappelle furieusement celui prononcé le 30 juillet dernier, dix jours seulement après la dispersion violente d'une grande marche à Al Hoceïma qui s'était soldée par des blessés et des dizaines d'arrestations dans les rangs des manifestants. Quelques jours plus tard, les ministres multipliaient les déplacements dans le Rif et dans les zones enclavées pour débloquer les aides d'urgence.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.