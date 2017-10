Somalie: L'ONU condamne les attentats meurtriers à Mogadiscio

La Mission des Nations Unies en Somalie a fermement condamné les explosions mortelles de deux véhicules piégés samedi dans la capitale, Mogadiscio.

Selon les informations rapportées par la presse, une énorme voiture piégée a explosé devant l'entrée d'un hôtel de la jonction K5 de la ville, qui abrite des bureaux du gouvernement, des hôtels et des restaurants. L'explosion d'une seconde bombe a ensuite été signalé dans le quartier de Madina.

Au moins 130 personnes ont péri dans les deux explosions qui ont frappé la capitale somalienne. Le décompte des victimes continue.

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating, a condamné ces attentats qui ont tué un « grand nombre de civils innocents ».

« Je suis choqué et consterné par le nombre de vies perdues dans les attentats à la bombe et l'ampleur de la destruction qu'ils ont causée », a dit M. Keating dans une déclaration de presse publiée samedi. « Nos plus sincères condoléances vont aux familles et aux amis des personnes tuées, et nos pensées vont aux personnes blessées et toutes celles qui sont touchées ».

La Mission des Nations Unies et de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) travaillent en étroite collaboration pour appuyer la réponse aux attentats du gouvernement fédéral somalien et des autorités locales à Mogadiscio, notamment par la fourniture d'un appui logistique, de produits médicaux et d'expertise.

« Les auteurs ont frappé un quartier densément peuplé de Mogadiscio. Ils ont tué un nombre sans précédent de civils. C'est une attaque révoltante à la fois en termes d'intention et d'impact », a déclaré le Représentant spécial. « Tous les Somaliens doivent s'unir pour condamner et repousser ce type d'extrémisme violent ».

Le Représentant spécial a déclaré que la priorité immédiate est de soutenir les efforts menés par les autorités pour se remettre de l'attaque et aider toutes les personnes touchées, en particulier les blessés et les nouveaux sans-abri. « La communauté internationale fera tout son possible pour aider le peuple et le gouvernement somaliens à surmonter cette tragédie », a déclaré M. Keating.