Sénégal: Le préfet de Bignona fait démolir une école en "état de danger public"

Il a promis d'apporter son appui pour la réhabilitation de cette école. "Après les opérations de démolition par l'Armée, nous verrons comment appuyer et comment mobiliser tous les fils du terroir pour une réhabilitation de l'établissement", a promis M. Sagna qui s'est entretenu avec la Préfet et les parents d'élèves sur la question.

Après la décision de fermer et de démolir cette école, le Préfet Amadou Lamine Guissé a lancé un appel en direction des hommes politiques, des fils du terroir et des bonnes volontés pour "apporter leur contribution" pour la réhabilitation rapide de cet établissement.

"L'école est complètement délabrée. Les bâtiments commençaient à s'effondrer. Nos enfants n'étaient plus en sécurité. Le Préfet a pris la sage décision de fermer l'établissement et de procéder à sa démolition", a expliqué Karfa Diémé, président du comité de gestion de cette école.

Des éléments des Forces armées, à l'aide d'un Caterpillar et d'une pelleteuse, sont à pied d'œuvre pour démolir des bâtiments jaunis par le temps et visiblement en état de dégradation avancée.

