Sénégal: Sakal occupe une "place stratégique" dans le dispositif de distribution de l'électricité

"D'ici nous parvenons à déceler toute panne qui survient sur le réseau. Et parfois le système, pour des mesures de sécurité, s'arrête et l'opinion parle, en profane, de délestage", a-t-il dit, notant que "ces situations visent à éviter des incidents plus graves".

Selon lui, "ce poste situé dans la commune de Sakal alimente entre autres sites important l'usine des eaux de Keur Momar Sarr qui assure à 40 pour cent l'alimentation en eau de Dakar et d'autres grandes villes comme Louga et Thiès".

"Ce poste est stratégique et très important pour la distribution de l'énergie", a déclaré dimanche M. Badiane devant les membres du Réseau des journalistes pour les activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), des responsables de la Sénélec et de l'OMVS.

