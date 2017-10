Sénégal: Notto Diobass expérimente entrepreneuriat rural à travers les DAC

Par ailleurs Mme Ndiaye a sollicité du président de la République des moyens financiers et des infrastructures nécessaires pour fixer les jeunes dans leur terroir et d'en faire des "entrepreneurs agricoles" qui ne penseront plus à l'exode rural et à l'immigration clandestine.

En plus de cela, "Notto Diobass a suffisamment de terres et d'eau avec la vallée de Diobass qui est exploitée sur des kilomètres pour l'approvisionnement d'autres localités", a-t-elle poursuivi.

Productrice et porte-parole des femmes de la commune, Ndèye Fatou Ndiaye a, elle, estimé que "les producteurs ont fait de bons résultats parce qu'ils ont reçu des semences à temps et bénéficié d'un bon encadrement de la part des ingénieurs du DAC".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.