Sénégal: Les rideaux sont tombés sur le 3e Forum de l'entreprenariat de la FTE

La participation du Sénégal a été marquée par la présence de deux jeunes entrepreneurs et du discours télévisé du Président Macky Sall en l'endroit des autres entrepeneurs africains et des organisateurs du Forum.

"Vous devez réussir parce que vos succès, seront pour toute l'Afrique. Vous le devez à vous-mêmes, mais aussi à tous les autres qui n'ont pas réussi. Et à travers vos visions et vos actions, vous allez contribuer à changer l'image de notre continent", a-t-il dit.

"Nous devons vous fournir les engagements, les compétences pour aider vos entreprises et vous mettre en rapport avec les institutions financières afin que les capitaux de démarrage qui vous sont donnés, vous permettent de produire des bénéfices et faire de gros investissements", a-t-il dit, s'adressant aux jeunes entrepreneurs.

C'est, selon lui, "un concept de développement qui considère le secteur privé africain et en particulier les entrepreneurs comme le véritable catalyseur du développement économique et social du continent".

Cette manifestation a pour but de permettre aux PME de bâtir des relations, partager des connaissances, entrer en contact avec des investisseurs et se lier à des chaînes d'approvisionnement d'entreprise.

Cette année, les organisateurs du Forum ont fait venir plus de 1300 entrepreneurs, chefs d'entreprises, décideurs politiques africains, hommes de médias, hubs, incubateurs, universitaires et investisseurs en provenance de divers horizons.

La troisième édition du Forum annuel de l'entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu (FTE) s'est achevée, samedi à Lagos en présence de plus de 1OOO entrepreneurs, chefs d'entreprise et décideurs politiques africains provenant de 54 pays.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.