Congo-Brazzaville: Start-up - « Fongwama », la plate-forme du développement libre

Le mot tiré de l'une des langues locales du Congo-Brazzaville signifie « s'ouvrir » en français. « Fongwama » est donc un programme de développement libre, qui prône une nouvelle manière de réfléchir, de partager et surtout de mettre ses connaissances et ses compétences à la disposition des autres.

La plate-forme est composée des développeurs, designers, photographes, amoureux des techs et bénévoles. Ces derniers usent de leur savoir-faire pour créer et développer des applications libres de droit afin d'engendrer une communauté congolaise autour du logiciel libre et assurer sa promotion. Les applications développer par « Fongwama » interviennent dans plusieurs domaines. Dans la santé par exemple, elles contribuent à la lutte contre le paludisme en utilisant les technologies numériques pour sensibiliser la population, collecter des données et aider la recherche contre le paludisme. Le financement de cette plate-forme dépend des dons individuels collectés sur Internet par le biais des financements participatifs des sponsors et partenaires.

Créée en juin 2015 par la fondation ECAir en partenariat avec la société Skepsos, « Fongwama » repose sur une association d'intérêt général. Elle a la charge de mettre de l'huile dans les rouages et de s'assurer que la communauté congolaise puisse s'activer dans les meilleures conditions.

Pour faire partie de cette aventure, il vous suffit de vouloir promouvoir le libre développement et de placer sa participation sous licence libre, garantissant qu'elle sera mise dans le pot des biens communs sans risque d'appropriation. Il s'agit plus concrètement de tester, transcrire, administrer, traduire, relayer, promouvoir, sensibiliser et diffuser les divers projets de cette plate-forme portant sur le libre développement.

Projet à l'ordre du jour : « Hack4Food »

Du 13 au 15 octobre, « Fongwama » anime en partenariat avec le programme alimentaire mondial (PAM) « Hack4Food » un concours en faveur de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Congo. Il met à contribution des entrepreneurs, développeurs, designers, spécialistes des données, journalistes, data analystes et étudiants en informatique. Le but du rassemblement de ces acteurs autour des nouvelles technologies est d'imaginer et concevoir des produits numériques innovants sur les techniques de prévention et de lutte pour la sécurité alimentaire.

À cette occasion, le PAM mettra à disposition des concourants de nombreux jeux de données inédits : des données des recherches sur l'alimentation, des images et textes sur le thème et d'autres informations y relatives. Les participants seront suivis tout au long du week-end par des mentors issus du milieu de la santé alimentaire et des développeurs pour apporter conseils, expérience, méthode ou simplement proposer un autre angle de vue et des coachs sur la proposition de valeur et le pitch. À l'issue de ces assises, le jury désignera trois équipes lauréates qui recevront une dotation financière et des cadeaux des partenaires.